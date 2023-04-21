Какие выплаты положены пенсионерам

В России предусмотрены регулярные и единовременные выплаты пенсионерам. Также пожилые граждане могут претендовать на различные меры соцподдержки. Агентство «Прайм» узнало все детали.

Россиянам напоминают о возможности получить льготы на социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Их выплачивают на федеральном и региональном уровне.

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По словам генерального директора юридического бюро «Лабазнов и партнеры» Антона Лабазнова, сегодня, в частности, на федеральном уровне предусмотрена единовременная выплата из средств пенсионных накоплений. Эксперт напомнила о наличии у москвичей возможности получить единовременные выплаты. Речь идет о юбилярах, которым исполнилось 60, 65, 70, 100 лет, а также долгожителях свыше 101 года.

Получать ежемесячные выплат могут пенсионеры из определенных социальных категорий. В такой перечень подпадают инвалиды первой, второй или третьей групп, ветераны и члены семей погибших (умерших) ветеранов,бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и другие граждане.

Такое же право есть у героев Социалистического Труда, героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, героев Советского Союза и других, подчеркивает Лабазнов.

Кроме того, в России направляют пенсионерам доплаты за содержание иждивенцев.

Также в материале говорится, что законом о страховых пенсиях предусмотрены выплаты достигшим возраста 80 лет лицам фиксированной выплаты к пенсии, увеличенной в размере 100%.

В ближайшее время Госдумой будет рассмотрен в первом чтении законопроект, предполагающий зачисление ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы денежной суммы в размере 75 000 рублей.

Выплаты можно получить и при сокращении пенсионера, отмечает агентство.

«Случаи принудительного увольнения определяются по общим основаниям, одним из которых и является сокращение численности штата», - говорится в материале.