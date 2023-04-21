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Правительство поддержало проект о праве пенсионеров на упрощенное банкротство

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий доступность внесудебной процедуры банкротства граждан. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Правительство поддержало проект о праве пенсионеров на упрощенное банкротство
© РИА Новости

Законопроектом предлагается повысить до 1 миллиона рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тысяч рублей. Также документ предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин может повторно инициировать внесудебное банкротство, с десяти до пяти лет.

Также объявить себя банкротами смогут пенсионеры, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с соответствующим заявлением во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения. При этом единственным доходом таких граждан является пенсия и отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

21 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал законопроект, который расширяет возможности граждан по избавлению от задолженностей без обращения в суд. «Президент поручил упростить для граждан процедуру внесудебного банкротства, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми», — отметил председатель правительства.

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