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Правительство предложило изменить процедуру внесудебного банкротства

Кабмин предложил внести изменения в пороги задолженности, которые позволяют начать процедуру внесудебного банкротства. Соответствующий законопроект был размещен на сайте Госдумы.

Правительство предложило изменить процедуру внесудебного банкротства
© РИА Новости

«Законопроектом предлагается повысить до 1 миллиона рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тысяч рублей», – сказано в пояснительной записке к документу.

Отметим, что на сегодняшний день минимальная сумма долга для инициации процедуры внесудебного банкротства составляет 50 тысяч рублей, а максимальная – 500 тысяч рублей.

Помимо этого, новый законопроект предлагает позволить начинать процедуру внесудебного банкротства тем гражданам, единственный доход которых составляют социальные выплаты.

Ранее кабмин внёс изменения в возможности регионов по использованию денег от реструктуризации кредитов.

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