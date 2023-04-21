Правительство предложило изменить процедуру внесудебного банкротства

Кабмин предложил внести изменения в пороги задолженности, которые позволяют начать процедуру внесудебного банкротства. Соответствующий законопроект был размещен на сайте Госдумы.

«Законопроектом предлагается повысить до 1 миллиона рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тысяч рублей», – сказано в пояснительной записке к документу.

Отметим, что на сегодняшний день минимальная сумма долга для инициации процедуры внесудебного банкротства составляет 50 тысяч рублей, а максимальная – 500 тысяч рублей.

Помимо этого, новый законопроект предлагает позволить начинать процедуру внесудебного банкротства тем гражданам, единственный доход которых составляют социальные выплаты.