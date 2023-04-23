Экономист дала советы по накоплению денег

Советы по формированию подушки безопасности и по накоплению денег дала в беседе с «Мослентой» инвестиционный советник, аккредитованный ЦБ России, финансовый консультант, инвестор, экономист Юлия Питка. Она призвала отказаться от необязательных трат, вроде покупки кофе и сигарет.

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Для начала она рекомендовала проанализировать свой бюджет, осознать суммы доходов и расходов. Затем, по словам эксперта, нужно разделить расходы на обязательные и необязательные. Если покупку продуктов, оплату ЖКУ и проезда нужно планировать каждый месяц, то от других трат можно отказаться. Как правило, это небольшие, но регулярные издержки, из которых складывается внушительный капитал. Отложив средства, которые ежемесячно уходят на подписки на услуги, которыми не пользуешься, сигареты, алкоголь, перекусы, кофе, можно сформировать вполне приличную подушку безопасности, заявила экономист.

Чтобы научиться экономить деньги, можно воспользоваться лайфхаками. Во-первых, можно взять за правило откладывать каждый месяц определенный процент или сумму от дохода. Во-вторых, рекомендуется придерживаться системы округления счетов: например, если в кошельке есть 5100 рублей, значит, из него можно отложить 100 рублей, и так поступать каждый день. Суммы могут быть разными, в зависимости от остатка и целей — у кого-то это будут десятки, у кого-то сотни рублей.

Существует также методика «52 недели богатства» (один год), хотя можно установить любое количество недель — все зависит от срока накопления и требуемой суммы. По этой системе необходимо ожидаемое количество денег разделить на количество недель или дней, и каждый день или неделю откладывать определенную сумму. Можно поступить немного иначе: откладывать каждый день сумму в два раза больше предыдущей, и так до последнего дня, пока не накопится необходимое количество.