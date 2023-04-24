$81.49-0.1389.35-0.11

В России меняются правила выдачи микрозаймов

2

Теперь микрофинансовые организации в России при оформлении онлайн-кредитов будут проверять подлинность паспорта заемщика и фотографии в нем, сообщает «Парламентская газета».

В России меняются правила выдачи микрозаймов
© РИА Новости

Требование Центробанка РФ для МФО вступает в силу 24 апреля. Оно призвано предотвратить мошенничество с использованием чужих персональных данных. Кроме того, регулятор рекомендовал микрофинансовым организациям проверять актуальность данных о кредитной истории заемщика. МФО должны будут убедиться в том, что счет и номер телефона, указанные в заявлении на займ, используют не мошенники.

Также МФО теперь обязаны предоставить получателю денег возможность ознакомиться с договором микрозайма и прочими документами, связанными с его оформлением. Делать это нужно до подписания документов.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает, что руководство МФО будет отвечать за неправильно потраченные средства вкладчиков. Также документ запрещает получать различные надбавки, если организация по итогам работы не получила доход.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий