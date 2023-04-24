В России меняются правила выдачи микрозаймов

Теперь микрофинансовые организации в России при оформлении онлайн-кредитов будут проверять подлинность паспорта заемщика и фотографии в нем, сообщает «Парламентская газета».

Требование Центробанка РФ для МФО вступает в силу 24 апреля. Оно призвано предотвратить мошенничество с использованием чужих персональных данных. Кроме того, регулятор рекомендовал микрофинансовым организациям проверять актуальность данных о кредитной истории заемщика. МФО должны будут убедиться в том, что счет и номер телефона, указанные в заявлении на займ, используют не мошенники.

Также МФО теперь обязаны предоставить получателю денег возможность ознакомиться с договором микрозайма и прочими документами, связанными с его оформлением. Делать это нужно до подписания документов.