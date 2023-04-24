Пенсионерам назвали способы увеличить выплаты

В России был принят закон, стимулирующий создание пенсионных накоплений. При этом сейчас появился целый ряд способов, с помощью которых россияне могут увеличить пенсию. Издание Life узнало все детали.

Отмечается, что с текущего года граждане, вступившие в добровольное пенсионное страхование в рамках пенсионного договора и платившие необходимые взносы в негосударственный пенсионный фонд, могут претендовать на страховые выплаты.

Видео дня

В публикации говорится, что человеку вернут его накопления, если на дату наступления страхового случая он еще не имеет права на пенсионные выплаты. Страховую сумму установили в размере 1,4 млн.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, граждане, вступившие в добровольные пенсионные отношения с НПФ, застрахованы от потери своих денег. По ее словам, в случаях, прописанных в законе, они могут получить гарантированное возмещение.

Россияне, которые хотят получать дополнительную прибавку к пенсии, могут оформить пенсионный договор и потом получать выплату, указала эксперт.

У работающих и неработающих пенсионеров есть возможность увеличить уже выплачиваемую пенсию, отмечается в статье.

«В разных ситуациях по разным основаниям можно обратиться в Социальный фонд России и сделать перерасчет», - отмечает автор публикации.

В Социальном фонде России подчеркнули, что работодатели начисляют за трудящихся граждан страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, с учетом которых производится перерасчет размера страховой пенсии.

Кроме того, как отмечается, зачастую стаж позволяет в дальнейшем получать повышенную пенсию. В частности, это касается случаев, когда человек отработал на селе или в районах Крайнего Севера. Кроме того, как указано в заметке, трудовой стаж можно купить.