Индонезия выпустит карту собственной платежной системы на фоне отказа от Visa и Mastercard

Индонезия намерена выпустить карту собственной платежной системы. Это будет сделано рамках отказа от Visa и Mastercard, сообщает РИА Новости.

Выпуск карты намечен на май, уточняется в публикации.

Ранее Банк Индонезии (центробанк) анонсировал появление внутренней платежной системы на смену Visa и Mastercard. Отмечалось, что она должна обеспечить большую независимость и более низкие комиссии.

Президент Индонезии Джоко Видодо обращался к региональным властям с призывом отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa. Он выступал за использование кредитных карт, выпущенных местными банками.

Видодо подчеркивал, что отказ от западных платежных систем нужен для того, чтобы защитить платежи от возможных внешнеполитических последствий.