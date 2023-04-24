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Индонезия выпустит карту собственной платежной системы на фоне отказа от Visa и Mastercard

Индонезия намерена выпустить карту собственной платежной системы. Это будет сделано рамках отказа от Visa и Mastercard, сообщает РИА Новости.

Индонезия выпустит карту собственной платежной системы на фоне отказа от Visa и Mastercard
© РИА Новости

Выпуск карты намечен на май, уточняется в публикации.

Ранее Банк Индонезии (центробанк) анонсировал появление внутренней платежной системы на смену Visa и Mastercard. Отмечалось, что она должна обеспечить большую независимость и более низкие комиссии.

Президент Индонезии Джоко Видодо обращался к региональным властям с призывом отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa. Он выступал за использование кредитных карт, выпущенных местными банками.

Видодо подчеркивал, что отказ от западных платежных систем нужен для того, чтобы защитить платежи от возможных внешнеполитических последствий.

В прошлом году Mactercard и Visa покинули РФ. Международная платежная система Mastercard в 2022 году лишилась $30 млн из-за приостановки деятельности в России.

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