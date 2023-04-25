$81.27-0.2189.46+0.11
44 минуты назад

Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли

Мослента

Новую схему мошенничества с предложением перевода денег в цифровые рубли раскрыли в Роскачестве.

Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Телефонные мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда начали звонить пожилым людям и предлагать переводить накопления на платформу цифрового рубля. Злоумышленники обещают своим жертвам разовую выплату в десять процентов от суммы сбережений, перечисленных на якобы защищенный счет Центробанка в цифровых рублях, и ежемесячную прибавку к пенсии в том же размере в течение года.

В Роскачестве предупредили, что Центробанк еще не запустил пилотный проект с цифровыми рублями, поскольку не были приняты соответствующие законодательные акты.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с продажей ношеного женского белья.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий