Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли

Телефонные мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда начали звонить пожилым людям и предлагать переводить накопления на платформу цифрового рубля. Злоумышленники обещают своим жертвам разовую выплату в десять процентов от суммы сбережений, перечисленных на якобы защищенный счет Центробанка в цифровых рублях, и ежемесячную прибавку к пенсии в том же размере в течение года.