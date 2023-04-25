В России ужесточат контроль над финансами умерших
В мае в России вступит в силу закон, в котором вводится положение о запрете на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну о снятии с учета граждан в связи со смертью. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Ранее такая информация становилась доступной неограниченному количеству банковских служащих. Это нередко приводило к хищениям денежных средств со счетов умерших», — рассказал Соловьев агентству экономической информации «Прайм».
По мнению юриста, данная норма призвана защитить информацию о смерти гражданина, чтобы исключить посягательства на передаваемые по наследству средства, которые хранятся в банках.
«Последние смогут получать информацию из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и оперативно прекращать операции со счетами и вкладами покойных», — добавил Соловьев.
Ранее URA.RU рассказывало о предложении возврата банками украденных мошенниками денег гражданам. Данную инициативу озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.