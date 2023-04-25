Криптобиржа Binance блокирует карты живущих за границей россиян

Крупнейшая мировая криптобиржа Binance блокирует физические карты россиян, которые перебрались в Европу. Речь идет о тех, кто прошел верификацию в России, а потом получил ВНЖ в Евросоюзе и подтвердил это, сообщает Mash.

Служба поддержки объясняет заморозку нарушением условий использования.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что российские клиенты криптобиржи Binance получили доступ к пополнению депозитов с кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные на территории РФ.

Информация была подтверждена в службе поддержки биржи. В настоящее время «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России», говорится в пользовательском аккаунте. Граждане могут использовать для пополнения депозита рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге, австралийский доллар, украинскую гривну, чешскую крону и другие. Примечательно, что в данном перечне нет американской валюты.