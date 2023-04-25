Минфин хочет обложить НДФЛ работающих за границей российских блогеров
Доходы блогеров, которые работают в других странах и размещают контент на иностранных платформах, обложат налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщают «Ведомости».
Тем, кто является нерезидентом, придется уплатить налог по ставке 30%.
Правительством были внесены в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. В частности, они коснулись исполнителей работ, которые пребывают за границей.
В настоящее время для физлиц-резидентов, которые ведут деятельность за рубежом, действует ставка 13% (или 15% на часть дохода свыше 5 млн в год), для нерезидентов — 30%.
Законопроектом дополняется перечень доходов от российских источников вознаграждением за работу в интернете, если она ведется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств.
Также требуется выполнение как минимум одного из следующих условий: налогоплательщик – налоговый резидент России, доходы перечисляются на счет в российском банке, источник выплаты — российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.
Издание подчеркивает, что налогообложения не подлежат доходы лиц, выполняющих работу для российских компаний, но использующих для этого иностранные соцсети — YouTube или Instagram (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).
Ранее РБК сообщил, что сервис для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff зафиксировал увеличение доходов большинства российских блогеров по итогам первого квартала текущего года. В январе—марте блогеры-физлица получали за месяц в среднем по 15,8 тыс. руб.