Минфин хочет обложить НДФЛ работающих за границей российских блогеров

Доходы блогеров, которые работают в других странах и размещают контент на иностранных платформах, обложат налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщают «Ведомости».

Тем, кто является нерезидентом, придется уплатить налог по ставке 30%.

Правительством были внесены в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. В частности, они коснулись исполнителей работ, которые пребывают за границей.

В настоящее время для физлиц-резидентов, которые ведут деятельность за рубежом, действует ставка 13% (или 15% на часть дохода свыше 5 млн в год), для нерезидентов — 30%.

Законопроектом дополняется перечень доходов от российских источников вознаграждением за работу в интернете, если она ведется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств.

Также требуется выполнение как минимум одного из следующих условий: налогоплательщик – налоговый резидент России, доходы перечисляются на счет в российском банке, источник выплаты — российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.

Издание подчеркивает, что налогообложения не подлежат доходы лиц, выполняющих работу для российских компаний, но использующих для этого иностранные соцсети — YouTube или Instagram (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).