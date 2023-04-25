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42 минуты назад

Кабмин отозвал поправки о налогах для работающих из-за рубежа

Лера Букина

Правительство приняло решение отозвать поправки о налогах. Это также касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в России из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Кабмин отозвал из Госдумы проект о повышении НДФЛ для уехавших россиян
Фото: DPA/TACCDPA/TACC

Кабмин счел необходимым внести в законопроект ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу.

В понедельник правительством был внесен в Госдуму законопроект, согласно которому российским компаниям нужно будет взимать 30% НДФЛ с выплат работников, которые лишились налогового резидентства в стране.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении уехавших россиян

Документ предполагает, что поправки затронут всех уехавших граждан РФ, которые используют российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для трудовой деятельности.

Предполагалось, что корректировки начнут действовать с первого января 2024 года.

Проект вносит изменения в статью 208 Налогового кодекса (определяет доходы от источников в России и в других странах).

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