Кабмин отозвал из Госдумы проект о повышении НДФЛ для уехавших россиян

Правительство приняло решение отозвать поправки о налогах. Это также касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в России из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фото: DPA/TACC DPA/TACC

Кабмин счел необходимым внести в законопроект ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу.

В понедельник правительством был внесен в Госдуму законопроект, согласно которому российским компаниям нужно будет взимать 30% НДФЛ с выплат работников, которые лишились налогового резидентства в стране.

Документ предполагает, что поправки затронут всех уехавших граждан РФ, которые используют российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для трудовой деятельности.

Предполагалось, что корректировки начнут действовать с первого января 2024 года.