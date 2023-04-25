Мишустин заявил о росте зарплат почти пяти миллионов россиян в 2024 году

Миллионам россиян пообещали увеличение зарплат после повышения в 2024 году минимального размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан», его слова приводит ТАСС.

Глава правительства напомнил, что с 1 января следующего года по поручению главы государства МРОТ будет проиндексирован на 18,5 процента, что «повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан». Он отметил, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами».