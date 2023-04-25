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Авиарейсы по России на лето подорожали

Билеты на авиарейсы по России в период с апреля по октябрь подорожали на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три российских сервиса по продаже туров и билетов.

Авиарейсы по России на лето подорожали
© РИА Новости

Уточняется, что два из трёх сервисов сообщили о подорожании на 5-7%. Третий заявил, что рост цен дойдёт до 10%. Также два сервиса из трёх оценили среднюю цену билета в одну сторону в 7400–7500 рублей. Третья компания полагает, что билеты «туда-обратно» будут стоить приблизительно 16 456 рублей.

Отмечается, что авиабилеты уже подорожали в апреле на 9-16% по сравнению с мартом. А вот билеты за границу, наоборот, подешевели. Все три опрошенные компании заявили, что заграничные рейсы с вылетами на апрель–октябрь упали в цене, если сравнивать с показателями прошлого года.

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