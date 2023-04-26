В ВТБ назвали сроки полного отказа россиян от вкладов в долларах и евро

"Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 лет", - сказал Печатников журналистам.