В ВТБ назвали сроки полного отказа россиян от вкладов в долларах и евро

В ВТБ прогнозируют отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года
Розничные вкладчики ВТБ в течение 2-2,5 лет практически полностью откажутся от депозитов в долларах и евро. Такой прогноз привел заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников.
"Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 лет", - сказал Печатников журналистам.
Банкир отметил, что в этом году вкладчики продолжили размещать свои сбережения в рублях.
"По нашим прогнозам, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн рублей. ВТБ планирует расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить 8% прирост по этому показателю", - добавил он.
По итогам первого квартала этого года портфель размещенных в ВТБ средств розничных клиентов, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, составил 7,57 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3%, уточнил Печатников. Драйвером роста выступили депозиты, объем которых вырос на 7%, до 3,4 трлн рублей.