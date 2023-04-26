Пенсия за июнь 2023: график выплат на карты
График выплат пенсий в июне 2023 года может немного измениться. Благодаря выходным и праздничным дням выплаты на карты некоторых российских пенсионеров поступят раньше.
Тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 1 и 2 числа, пенсии в июне поступят в те же дни.
Пенсии, традиционное приходящие получателям 3 и 4 числа, поступят на карты 2 июня (3 и 4 июня в 2023 году выпадают на субботу и воскресенье).
Люди, которым выплаты на карту обычно приходят 5, 6, 7, 8 или 9 числа, в июне получат пенсии в обычные даты.
Пенсионерам, обычно получающим выплаты 10, 11 и 12 числа, пенсии придут раньше - в последний рабочий день, пятницу, 9 июня. В 2023-м 10 и 11 июня - это суббота и воскресенье, а понедельник, 12 июня, - День России, нерабочий праздничный день.
Если пенсионер привык получать выплаты на карту 13, 14, 15 или 16 числа, в июне для него ничего не изменится.
Получающим выплаты 17 и 18 числа деньги придут 16 июня (17 и 18 июня 2023 года - это суббота и воскресенье).
Если пенсионер получает пенсию 19, 20, 21, 22 или 23 числа, в июне 2023-го выплата поступит ему в один из этих дней.
За субботу и воскресенье, 24 и 25 июня, пенсия поступит 23 июня.
Тем, кому пенсия приходит на карту 26, 27, 28, 29 или 30 числа, в июне 2023-го выплаты поступят по графику.
В Пенсионном фонде России (ПФР) предупреждают, что график выплат пенсий меняется в зависимости от региона, информацию о графике можно найти на сайтах отделений фонда и местных администраций.
Всего существует четыре способа получения пенсий:
- На банковскую карту - самый быстрый способ, деньги поступают пенсионеру через несколько часов с момента отправки.
- Через почтовые отделения/почтальона. Необходимо уточнять график работы ближайшего почтового отделения - к примеру, некоторые из них закрыты по понедельникам.
- В отделении банка. График выплат в таком случае будет зависеть от графика работы банка/его отделения.
- По доверенности другим человеком. Если оформить доверенность, деньги за пенсионера на почте или в банке сможет получать родственник или работник соцслужб.