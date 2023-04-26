Пенсия за июнь 2023: график выплат на карты

График выплат пенсий в июне 2023 года может немного измениться. Благодаря выходным и праздничным дням выплаты на карты некоторых российских пенсионеров поступят раньше.

Тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 1 и 2 числа, пенсии в июне поступят в те же дни.

Пенсии, традиционное приходящие получателям 3 и 4 числа, поступят на карты 2 июня (3 и 4 июня в 2023 году выпадают на субботу и воскресенье).

Люди, которым выплаты на карту обычно приходят 5, 6, 7, 8 или 9 числа, в июне получат пенсии в обычные даты.

Пенсионерам, обычно получающим выплаты 10, 11 и 12 числа, пенсии придут раньше - в последний рабочий день, пятницу, 9 июня. В 2023-м 10 и 11 июня - это суббота и воскресенье, а понедельник, 12 июня, - День России, нерабочий праздничный день.

Если пенсионер привык получать выплаты на карту 13, 14, 15 или 16 числа, в июне для него ничего не изменится.

Получающим выплаты 17 и 18 числа деньги придут 16 июня (17 и 18 июня 2023 года - это суббота и воскресенье).

Если пенсионер получает пенсию 19, 20, 21, 22 или 23 числа, в июне 2023-го выплата поступит ему в один из этих дней.

За субботу и воскресенье, 24 и 25 июня, пенсия поступит 23 июня.

Тем, кому пенсия приходит на карту 26, 27, 28, 29 или 30 числа, в июне 2023-го выплаты поступят по графику.

В Пенсионном фонде России (ПФР) предупреждают, что график выплат пенсий меняется в зависимости от региона, информацию о графике можно найти на сайтах отделений фонда и местных администраций.

Всего существует четыре способа получения пенсий: