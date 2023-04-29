Досрочное погашение ипотеки: что нужно знать заемщикам

После оформления ипотечного кредита многие задумываются о целесообразности досрочного погашения. Такая возможность действительно есть. Однако не стоит забывать о нюансах, пишет «Комсомольская правда».

Россиянам напоминают о том, что внесение каких-либо средств в счет досрочного погашения не освобождает от очередного стандартного платежа. Так, у человека в день, когда списывается ежемесячный платеж, на счете должна быть и сумма ежемесячного платежа, и та, которую он отправляет на досрочное погашение.

Издание отмечает, что «закидывать» дополнительные деньги в «топку» кредита именно в день ежемесячного платежа является наиболее удобным и выгодным вариантом для заемщика. Автор статьи поясняет, что проценты на остаток долга начисляются в ежедневном режиме.

«Если, допустим, вы решите досрочно гасить ипотеку через неделю после дня платежа, то сначала с вас спишут проценты за семь дней. Соответственно, на погашение основного долга останется меньше, чем вы думали», - говорится в материале.

Также издание напоминает о необходимости проинформировать свой банк о желании внести платеж в счет досрочного погашения.

Кроме того, в статье приводятся способы получения средств на досрочное погашение от государства. Первый - материнский капитал, второй - субсидия для многодетных семей, третий - налоговый вычет при покупке квартиры.