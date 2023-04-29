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1 час назад

Досрочное погашение ипотеки: что нужно знать заемщикам

Елена Прошина

После оформления ипотечного кредита многие задумываются о целесообразности досрочного погашения. Такая возможность действительно есть. Однако не стоит забывать о нюансах, пишет «Комсомольская правда».

Россиянам напоминают о том, что внесение каких-либо средств в счет досрочного погашения не освобождает от очередного стандартного платежа. Так, у человека в день, когда списывается ежемесячный платеж, на счете должна быть и сумма ежемесячного платежа, и та, которую он отправляет на досрочное погашение.

Издание отмечает, что «закидывать» дополнительные деньги в «топку» кредита именно в день ежемесячного платежа является наиболее удобным и выгодным вариантом для заемщика. Автор статьи поясняет, что проценты на остаток долга начисляются в ежедневном режиме.

«Если, допустим, вы решите досрочно гасить ипотеку через неделю после дня платежа, то сначала с вас спишут проценты за семь дней. Соответственно, на погашение основного долга останется меньше, чем вы думали», - говорится в материале.

Также издание напоминает о необходимости проинформировать свой банк о желании внести платеж в счет досрочного погашения.

Кроме того, в статье приводятся способы получения средств на досрочное погашение от государства. Первый - материнский капитал, второй - субсидия для многодетных семей, третий - налоговый вычет при покупке квартиры.

Ранее стало известно, что Банк России выступил за упрощение комплексной реструктуризации кредитов в разных банках для того, чтобы помочь должникам. Новый механизм взаимодействия необходим для работы с клиентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию.

Личный счет,Банк России,
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