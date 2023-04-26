$81.63+0.0890.14+0.11

Депозитарий объяснил сегрегацию счетов россиян в Казахстане санкциями Евросоюза

Процесс принудительного разделения финансовых инструментов граждан РФ и Белоруссии на счетах центрального депозитария Казахстана в системах международных депозитариев Euroclear и Clearstream объясняется санкциями со стороны ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на KCSD.

Депозитарий объяснил сегрегацию счетов россиян в Казахстане
© РИА Новости

Представители KCSD пояснили, что начало сегрегации активов российских депонентов центрального депозитария осуществляется с прошлого года по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream.

«Данный процесс связан с соблюдением санкций Европейского союза...» — пояснили в пресс-службе KCSD.

Также уточняется, что с мая текущего года центральный депозитарий приступает к сегрегации финансовых инструментов. Речь о продуктам и счетах, чьими держателями стали граждане России и Белоруссии или юридические лица, зарегистрированные в данных странах.

Казахстанская биржа решила сегрегировать счета граждан России

Ранее в РБК информировали, что швейцарские банки пригрозили закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в РФ. Клиентам звонили сотрудники банка и призывали отказаться от управления российскими компаниями.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий