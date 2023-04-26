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Депозитарий объяснил сегрегацию счетов россиян в Казахстане

Ключевая инфраструктурная организация финансового рынка Казахстана Центральный депозитарий (KCSD) с мая начнёт принудительное разделение финансовых инструментов для россиян и белорусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу KCSD.

Депозитарий объяснил сегрегацию счетов россиян в Казахстане
© РИА Новости

По словам представителей депозитария, этот процесс был начат ещё в 2022 году по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream из-за необходимости соблюдать санкции Евросоюза против России и Беларуси.

«С мая 2023 года Центральный депозитарий приступает к сегрегации финансовых инструментов, держателями которых являются граждане Российской Федерации и/или Республики Беларусь, или юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации и/или Республике Беларусь, на имена которых открыты брокерские счета казахстанскими депонентами Центрального депозитария», – сказано в сообщении.

Отмечается, что для соблюдения достоверности учёта вывод финансовых инструментов по субсчетам появится только после завершения процедуры перевода активов на специализированные счета номинального держания в международных депозитариях.

Ранее стало известно, что Евросоюз не нашел нарушений антироссийских санкций в Казахстане.

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