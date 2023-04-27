Названы способы определить недоплату пенсии

Член Общественной палаты, юрист Вадим Виноградов назвал способы определить недоплату пенсии. В этой ситуации необходимо четко разобраться: произошла ошибка в расчетах самого пенсионера или выплата действительно должна быть больше, отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

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«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере», — объяснил Виноградов.

По его словам, если такой факт будет установлен, то работнику или пенсионеру нужно обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны, заверил юрист.