$81.63+0.0890.14+0.11

Юрист назвал способы определить недоплату пенсии

Член Общественной палаты, юрист Вадим Виноградов назвал способы определить недоплату пенсии. В этой ситуации необходимо четко разобраться: произошла ошибка в расчетах самого пенсионера или выплата действительно должна быть больше, отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Названы способы определить недоплату пенсии
© Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере», — объяснил Виноградов.

По его словам, если такой факт будет установлен, то работнику или пенсионеру нужно обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны, заверил юрист.

Неточность расчетов возможна и из-за ошибок в документах. В системе Соцфонда может быть неправильно указан номер СНИЛС работника. Проверить данные можно на сайте Госуслуг или обратившись в клиентский офис Фонда. При наличии ошибки нужно подать соответствующее заявление.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий