Штрафы на майские праздники: кому они грозят и сколько составят
Власти России решили изменить в 2023 году правила разжигания костров. Кроме того, в стране ввели новые штрафы. Издание Life разбиралось, о каких нововведениях стоит знать отдыхающим.
Так, за разжиганием костра и приготовлением пищи в неположенном месте последуют большие штрафы, напоминает портал. Он также отмечает, что дачные участки подпадают под ограничения.
Юристы предупреждают о том, что за нарушение требований пожарной безопасности гражданину сделают предупреждение или выпишут штраф. Для граждан он составит от 5000 до 15 000 рублей. Штраф за костер на участке в условиях особого противопожарного режима составит от 10 000 до 20 000 рублей, а за повторное нарушение при разжигании костра на участке — от 12 000 до 20 000. За нарушением требований пожарной безопасности при возникновении пожара последует штраф в размере от 40 000 до 50 000 рублей.
Согласно новым правилам пожарной безопасности, расстояние между открытым огнём и строениями должно составлять 15 метров. Россияне могут размещать мангал на расстоянии пяти метров. Еще одно правило – наличие вокруг мангала зоны в два метра, где отсутствуют горючие материалы.
Гражданам напоминают о том, что в России нельзя жарить шашлык на крышах, чердаках, террасах, балконах, во дворах возле частных домов, а также в лесопарковых зонах.
Также эксперты рассказали, какие запреты предусмотрены для дачников. В частности, сейчас действует штраф в 20 000 до 50 000 рублей за размещение мусора на участке и нахождение на нем сорняков.
Кроме того, как отмечается, россиянам грозит штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории участка, расположенного в СНТ. Он составит 3000–5000 рублей. При загрязнении почвы наказание увеличится до 10 000 рублей.
Кроме того, граждан могут оштрафовать за некорректное размещение туалета, говорят специалисты. Они отмечают, что расстояние от туалета до других построек должно составлять минимум 12 метров, а до колодца — не меньше 8 метров.