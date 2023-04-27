Штрафы на майские праздники: кому они грозят и сколько составят

Власти России решили изменить в 2023 году правила разжигания костров. Кроме того, в стране ввели новые штрафы. Издание Life разбиралось, о каких нововведениях стоит знать отдыхающим.

Так, за разжиганием костра и приготовлением пищи в неположенном месте последуют большие штрафы, напоминает портал. Он также отмечает, что дачные участки подпадают под ограничения.

Юристы предупреждают о том, что за нарушение требований пожарной безопасности гражданину сделают предупреждение или выпишут штраф. Для граждан он составит от 5000 до 15 000 рублей. Штраф за костер на участке в условиях особого противопожарного режима составит от 10 000 до 20 000 рублей, а за повторное нарушение при разжигании костра на участке — от 12 000 до 20 000. За нарушением требований пожарной безопасности при возникновении пожара последует штраф в размере от 40 000 до 50 000 рублей.

Согласно новым правилам пожарной безопасности, расстояние между открытым огнём и строениями должно составлять 15 метров. Россияне могут размещать мангал на расстоянии пяти метров. Еще одно правило – наличие вокруг мангала зоны в два метра, где отсутствуют горючие материалы.

Гражданам напоминают о том, что в России нельзя жарить шашлык на крышах, чердаках, террасах, балконах, во дворах возле частных домов, а также в лесопарковых зонах.

Также эксперты рассказали, какие запреты предусмотрены для дачников. В частности, сейчас действует штраф в 20 000 до 50 000 рублей за размещение мусора на участке и нахождение на нем сорняков.

Кроме того, как отмечается, россиянам грозит штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории участка, расположенного в СНТ. Он составит 3000–5000 рублей. При загрязнении почвы наказание увеличится до 10 000 рублей.