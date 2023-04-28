Более половины опрошенных россиян заявили, что доверяют ИИ при выборе финуслуг

"Рекомендательные модели на основе искусственного интеллекта активно используются бизнесом, в особенности - финансовыми компаниями и банками. Например, "Выберу.ру" в конце прошлого года запустил свой искусственный интеллект для помощи пользователям. Подбор финансовых услуг - это длительный процесс, даже когда все они собраны на одной страничке финансового маркетплейса", - сказал исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак. Он также отметил, что использование таких сервисов полезно не только клиенту, но и бизнесу, так как искусственный интеллект поможет избежать эффекта "оставленной корзины", когда посетитель так и не решился сделать выбор и найти "свой" продукт, который одобрит банк.