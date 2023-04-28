Более половины опрошенных россиян заявили, что доверяют ИИ при выборе финуслуг

Более половины опрошенных россиян заявили, что доверяют ИИ при выборе финансовых услуг
Большинство россиян (59%) готовы учитывать советы искусственного интеллекта при выборе финансовых услуг, а около четверти полностью доверили бы выбор ему. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" (текст есть в распоряжении ТАСС).
"Результаты опроса показали, что 59% пользователей сервиса уже готовы принять подсказки от искусственного интеллекта, 44% из них заявили, что предпочли бы делегировать помощнику поиск и подбор любой финансовой услуги - от потребительского кредита до ипотеки, а 10% предпочли бы ограничиться подбором небольших продуктов, таких как займы и страховки. В то же время 41% респондентов признались в недоверии искусственному интеллекту - они опасаются утечки персональных данных", - говорится в исследовании.
Как отмечается в материалах исследования, финансовые сервисы и банки уже давно используют возможности машинного обучения, однако, по данным за последние годы, примерно 80% пользователей пока предпочитали помощь живых операторов.
"Рекомендательные модели на основе искусственного интеллекта активно используются бизнесом, в особенности - финансовыми компаниями и банками. Например, "Выберу.ру" в конце прошлого года запустил свой искусственный интеллект для помощи пользователям. Подбор финансовых услуг - это длительный процесс, даже когда все они собраны на одной страничке финансового маркетплейса", - сказал исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак. Он также отметил, что использование таких сервисов полезно не только клиенту, но и бизнесу, так как искусственный интеллект поможет избежать эффекта "оставленной корзины", когда посетитель так и не решился сделать выбор и найти "свой" продукт, который одобрит банк.
Исследование об отношении клиентов банков к помощи искусственного интеллекта при подборе банковских продуктов было проведено при участии 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.