Свиная шея перед майскими праздниками рекордно подорожала

«Свиная шея — один из основных отрубов для приготовления шашлыка — на текущей неделе (с 24 апреля) подорожала в опте на 13% до 450 руб. за кг. Это рекордный уровень цен для данного вида отруба за последние пять лет, с момента начала наблюдения. Ранее цена на шею не превышала 412 руб. за кг. По сравнению с 2022 г. стоимость отруба выросла на 18%», — говорится в материале.