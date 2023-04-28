$80.51-1.0588.37-1.83
43 минуты назад

Путин объявил о начале скромного роста доходов россиян

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин объявил, что реальные доходы россиян начали расти. Его слова приводит РИА Новости.

Путин объявил о начале скромного роста доходов россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реальные доходы граждан хоть и скоромно, но начали расти», — заметил он и добавил, что первоочередной заботой властей должно оставаться повышение качества жизни людей.

Ранее в апреле президент назвал рост доходов граждан ключевой задачей для государства и пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента.

В конце марта на совещании с членами правительства о ситуации с реальными доходами россиян Путин говорил, что динамика доходов граждан является ключевым индикатором развития экономики. Однако повышение заработных плат и реальных располагаемых доходов населения — «это пока очень скромные цифры», заключил он.

Личный счет,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий