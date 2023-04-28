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Путин и Эрдоган договорились о новой платежной системе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о новой платежной системе, карты которой туристы из РФ смогут использовать в республике. Об этом сообщает Sabah.

Путин и Эрдоган договорились о новой платежной системе
© РИА Новости

«Достигнута договоренность о новой системе оплаты. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — говорится в тексте.

В Sabah отметили, что новая система получит название Rebit kart. Туристам из РФ ее карты в Турции будут доступны для использования в приложении на мобильных устройствах. Других подробностей касательно новой системы пока нет.

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