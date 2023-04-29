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Дачникам напомнили о штрафе до 50 тысяч рублей

Граждан России могут привлекать к ответственности за отказ поддерживать порядок на своем дачном участке. Бардак приравнивается к нецелевому использованию земли, за что полагается штраф до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова в беседе с агентством «Прайм».

Дачникам напомнили о штрафе до 50 тысяч рублей
© ТАСС

По ее словам, объект даже могут изъять из собственности при повторном нарушении. Речь идет о хозяевах участков, заросших сорняками, опасными растениями и сухой травой, а также о владельцах стихийных свалок на принадлежащей им территории.

Дачникам запрещено складировать и хранить мусор, закапывать его в землю или разбрасывать на территории вокруг участка. Стекло, строительные отходы и другой крупногабаритный хлам владельцы должны вывозить в специальных контейнерах, подчеркнула эксперт.

Граждане также обязаны убирать сухостой, вредные растения (например, борщевик) и косить траву.

Если дачник заметил упадок или свалку на земельном участке соседа, можно обратиться в службу пожарного надзора. Там специалисты составят акт, подтверждающий, что территория представляет опасность для СНТ. Служба земельного контроля также может оказать помощь в этом вопросе.

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