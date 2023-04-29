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Доцент Садыкова: дачникам грозит штраф до 50 тысяч рублей за отказ ухаживать за участком

Штраф до 50 тыс. рублей или изъятие объекта из собственности грозит гражданам, которые отказываются поддерживать порядок на своем дачном участке. Об этом сообщила агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова.

Дачникам рассказали, за что грозит штраф до 50 тысяч рублей
© РИА Новости

Это приравнивается к нецелевому использованию земли и касается обладателей участков, заросших опасными растениями, сорняками и сухой травой, а также владельцев стихийных свалок на участках, рассказал доцент и отметила, что изъятие объекта из собственности возможно при повторном нарушении правил.

Она подчеркнула, что дачникам нельзя складировать и копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать на территории вокруг участка, а строительные отходы, стекло и прочий крупногабаритный мусор нужно вывозить. Садыкова также напомнила, что владельцы участков должны убирать вредные растения и сухостой, а также косить траву. В случае зарастания или захламления участка соседа по даче, она рекомендуют обращаться в службу пожарного надзора и служба земельного контроля, которые подтвердят, что земля заброшена и представляет опасность.

Ранее эксперт предупредил, что разжигание костра и приготовление шашлыка в неположенном месте могут обернуться большими штрафами, ограничения на обращение с огнем распространяются и на личные дачные участки.

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