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Россиянам назвали стоимость "набора майского дачника"

В среднем россияне тратили на набор садово-огородного инвентаря, саженцев, рассады и семян около 1,9 тысячи рублей в апреле 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Россиянам назвали стоимость "набора майского дачника"
© depositphotos.com

Отмечается, что в целом число покупок инвентаря для сада и огорода за прошедший месяц выросло на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Саженцы россияне покупали на 39% чаще, чем в прошлом году, а рассаду – на 47%. В 2022 году приобретение семян, лопаты и граблей обходилась гражданам РФ примерно в 1,2 тысячи рублей. Об активных покупках товаров для сада и огорода в России также свидетельствуют данные крупных маркетплейсов.

Самым большим спросом пользуются семена огурцов, зелени и томатов, а в категории садовых инструментов – секаторы, грабли и лопаты. По словам экспертов, такой ранней подготовке россиян к работам в саду и на огороде поспособствовала теплая погода. Вместе с тем специалисты посоветовали пока не сажать рассаду в открытый грунт, поскольку земля еще не до конца прогрелась, а заморозки могут вернуться.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что сажать в огороде в майские праздники. В частности, в первых числах мая лучше всего сеять холодостойкие растения. До этого в ГУ МЧС РФ по Московской области напомнили, что в Подмосковье приготовление шашлыков с использованием открытого огня разрешено только в специально оборудованных местах, в противном случае предусмотрены высокие штрафы.

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