$80.51-1.0588.37-1.83

Богатейший банкир Азии Удай Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом

Самый богатый банкир Азии и генеральный директор одного из главных индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал американскую валюту "крупнейшим финансовым террористом в мире".

Богатейший банкир Азии назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом
© globallookpress.com

Выступая на церемонии вручения премии ET Awards в Дели, он заявил, что "все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать, что вы не сможете снять их с завтрашнего утра" (цитата по РИА Новости).

Котак подчеркнул, что сейчас мир ищет альтернативную резервную валюту. По его мнению, индийская рупия может стать такой резервной валютой. Но для этого Индия должна проделать долгий путь, который может занять около 10 лет, и построить сильные институты.

Также он считает, что Европа не сможет сделать свою валюту резервной, а у Великобритании и Японии хватит смелости занять эти позиции.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий