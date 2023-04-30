Богатейший банкир Азии назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом

Самый богатый банкир Азии и генеральный директор одного из главных индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал американскую валюту "крупнейшим финансовым террористом в мире".

Выступая на церемонии вручения премии ET Awards в Дели, он заявил, что "все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать, что вы не сможете снять их с завтрашнего утра" (цитата по РИА Новости).

Котак подчеркнул, что сейчас мир ищет альтернативную резервную валюту. По его мнению, индийская рупия может стать такой резервной валютой. Но для этого Индия должна проделать долгий путь, который может занять около 10 лет, и построить сильные институты.