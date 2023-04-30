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В Москве отметили ажиотажный спрос на покупку купальников

Ажиотажный спрос на покупку купальников отметили аналитики «Чек индекс» и бельевой сети «Дикая орхидея», передают РИА Новости. За год продажи пляжных купальных вещей выросли на 36 процентов.

В Москве отметили ажиотажный спрос на покупку купальников
© Unsplash

При этом купальники в столице стали стоить чуть дешевле, че в прошлом году — в среднем, 3646 рублей. По стране средний чек на покупку одного купальника составляет 2411 рублей, рассказали аналитики.

Самыми востребованным в этом году оказались слитные купальники с ассиметричными вырезами, а также высоким вырезом бедра. По цвету россияне чаще всего выбирают зеленые и золотистые купальники. Спрос на купальные костюмы в последнем месяце весны будет почти в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее москвичи раскрыли планы на летний отпуск в этом году. Большинство предпочло путешествия по России, Турции и Египту.

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