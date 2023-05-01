Россиянам посоветовали проверять кредитную историю раз в год

Начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова посоветовала проверять свою кредитную историю минимум один раз в год. Об этом она сказала в разговоре с РИА Новости.

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Эксперт уточнила, что для проверки кредитной истории можно обратиться в Банк России, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) или одно из бюро кредитных историй (БКИ). Сделать это также можно через портал "Госуслуги", выбрав пункт "Получение информации о вашей кредитной истории". После этого Банк России в течение дня сформирует список БКИ, в которых хранится кредитная история обратившегося.

Дормидонтова отметила, что необходимая гражданину информация может храниться в нескольких БКИ, поэтому нужно выбрать одно, перейти на его сайт, зарегистрироваться и запросить отчет.

"Кредитная история предоставляется бесплатно два раза в год", - добавила начальник управления потребительского кредитования МКБ.

Ранее газета "Известия" писала, что в России с 24 апреля вступают в силу утвержденные ЦБ обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ужесточены правила онлайн-проверки персональных данных заемщиков.