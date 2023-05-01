Миллиардеры из России стали богаче на $16 млрд

Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров увеличилось с начала 2023 года на $16,35 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Индекс рассчитывают на основе цены акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в рейтинге BBI 500 самых богатых людей планеты, из них 22 человека — граждане России. Их общее состояние к 1 мая составляет $279,88 млрд.

Больше остальных в 2023 году разбогател совладелец нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние увеличилось на $3,7 млрд, до $19,1 млрд.

Набольший капитал — у одного из основных владельцев металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина. С января по май он нарастил состояние на $448 млн, до $29 млрд. Второй — совладелец производителя природного газа «Новатэк» Леонид Михельсон с капиталом в $27,7 млрд (+3,09 млрд в 2023 году). Замыкает тройку лидеров бенефициар сталелитейной НЛМК Владимир Лисин с $21,6 млрд в распоряжении (+$1,74 млрд).