ФНС начала проверять популярных российских блогеров-инфобизнесменов

Налоговики инициировали проверки доходов российских инфобизнесменов с большим числом подписчиков в социальных сетях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Информация была подтверждена собеседником, близким к ФНС. Отмечается, что ведомство активно занимается индустрией с начала прошлого года.

Тогда блогерам начали приходить уведомления от налоговиков о необходимости декларировать доходы и платить налоги. В ФНС сейчас разрабатывается методика поиска уклонистов. Там также ищут инструменты привлечения к ответственности.

Ранее стало известно о заведении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов против блогеров Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской.

Как сообщалось, Блиновскую задержали в Смоленской области, недалеко от границы с Беларусью. По версии обвинения, она не заплатила 918 миллионов рублей налогов.