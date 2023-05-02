ФНС начала проверять популярных российских блогеров-инфобизнесменов
Налоговики инициировали проверки доходов российских инфобизнесменов с большим числом подписчиков в социальных сетях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
Информация была подтверждена собеседником, близким к ФНС. Отмечается, что ведомство активно занимается индустрией с начала прошлого года.
Тогда блогерам начали приходить уведомления от налоговиков о необходимости декларировать доходы и платить налоги. В ФНС сейчас разрабатывается методика поиска уклонистов. Там также ищут инструменты привлечения к ответственности.
Ранее стало известно о заведении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов против блогеров Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской.
Как сообщалось, Блиновскую задержали в Смоленской области, недалеко от границы с Беларусью. По версии обвинения, она не заплатила 918 миллионов рублей налогов.
СМИ писали, что Блиновская призналась в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Согласно ее признанию, она перечисляла сниженный налог в 6%, а также не указывала в бухгалтерской отчетности свой настоящий доход. Кроме того, блогер признала свою вину в отмывании денег по предварительному сговору с группой неустановленных лиц.