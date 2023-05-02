Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост цен в российских отелях

«В целом по статистике рост стоимости проживания в отелях 3-5 звезд – порядка 8%. Это цифры марта этого года к марту прошлого. Если мы берем данные публичных платформ, средняя стоимость проживания в отеле 3 звезды в июле этого года составит чуть больше 4,7 тыс. рублей, и это также на 8% больше, чем год назад. Данные статистики и платформ в среднем совпадают», – рассказал он.