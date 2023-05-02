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Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост цен в российских отелях

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что средние цены на проживание в российских отелях вырастут на 8-15% в летний период. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост цен в российских отелях
© globallookpress.com

При этом министр подчеркнул, что рост цен будет сильно отличаться в зависимости от региона и категории отеля.

«В целом по статистике рост стоимости проживания в отелях 3-5 звезд – порядка 8%. Это цифры марта этого года к марту прошлого. Если мы берем данные публичных платформ, средняя стоимость проживания в отеле 3 звезды в июле этого года составит чуть больше 4,7 тыс. рублей, и это также на 8% больше, чем год назад. Данные статистики и платформ в среднем совпадают», – рассказал он.

По словам Решетникова, трёхзвёздочные отели сильнее всего подорожают в тех регионах, которые активней всего привлекают туристов. Это Москва, Краснодарский край и Татарстан. Отели Ставрополья, Башкирии и Калининграда подорожают примерно на 6-8%.

«При этом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года по понятным причинам. И ниже прошлого года у нас цены в Сибири – в Алтайском крае», – рассказал он.

Министр также добавил, что отели с 4-5 звездами поднимут цены на проживание в среднем на 15%.

Ранее эксперты заявили, что отели в Турции могут снизить цены из-за падения интереса со стороны россий.

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