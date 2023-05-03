В России запущена новая программа получения дополнительного дохода к пенсии

Создать для себя финансовую подушку безопасности сможет каждый - правительство разработало поправки в законодательство, которые запускают новую программу долгосрочных сбережений граждан. Новый финансовый инструмент поможет получить дополнительный доход к пенсии, а также выручит в случае особых жизненных ситуаций, оценил новшество на заседании кабинета министров премьер Мишустин.

Проект разработан по поручению президента. В рамках программы граждане будут заключать договор с выбранным негосударственным пенсионным фондом. На счет в нем можно будет перевести уже сформированные пенсионные накопления, а также перечислять новые взносы. "А государство будет софинансировать эти средства в течение первых трех лет, добавлять до 36 тыс. рублей в год", - пояснил Мишустин.

Глава минфина Антон Силуанов добавил, что новый инструмент позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, приумножать сбережения за счет инвестирования в надежные инструменты. Процесс будет находиться под контролем государства, а доходность в среднесрочной перспективе ожидается выше, чем по депозитам в банках.

Что важно знать

- Чтобы попасть в программу, гражданам, достигшим 18 лет, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

- Сбережения формируются за счет собственных взносов, ранее сформированных пенсионных накоплений или взносов от работодателя.

- Размер и периодичность взносов гражданин определяет самостоятельно.

- В первые три года предусмотрено государственное софинансирование - до 36 тыс. рублей в год.

- Участники смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. рублей при уплате взносов до 400 тыс. рублей в год.