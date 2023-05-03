Россияне стали чаще брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке

Россияне стали в два раза чаще брать потребительский кредит под первоначальный взнос по ипотеке, об этом говорится в анализе Банка России тенденций в сегменте розничного кредитования за второе полугодие прошлого года.

В документе также отмечается, что во второй половине 2022 года до 30 лет увеличился период ипотечного кредитования: на максимально возможный срок ипотеку оформили 40% заемщиков. Еще около 41% кредитов выданы созаемщикам, которые по договору должны погасить ипотеку после 65 лет.

Средний уровень долга по ипотеке в конце прошлого года достиг 2,6 млн рублей на каждого созаемщика, это на 17% больше, чем годом ранее. В то же время на каждого ипотечного заемщика приходится 2,2 действующих кредита, что на 15% выше, чем в четвертом квартале 2021 года.