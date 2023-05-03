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ЦБ запустил «мошеннический» портал для борьбы с пирамидами

Банк России запустил портал «Рублерост», замаскированный под мошеннический проект с тем, чтобы научить россиян распознавать финансовые пирамиды. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

ЦБ запустил «мошеннический» портал для борьбы с пирамидами
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что специалисты банка в 2022 году осуществляли активный мониторинг. В общей сложности, им удалось выявить почти две тысячи пирамид, организованных мошенниками.

Наиболее интересные схемы, использованные аферистами, были отобраны для портала. По мнению регулятора, ознакомление с ними поможет россиян не стать жертвами жуликов.

Создатели пирамид стремятся замаскировать их под различные легальные финансовые организации. Вместе с тем, их основа остается прежней, практически не меняется, подчеркнули в пресс-службе.

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