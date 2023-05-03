ЦБ запустил «мошеннический» портал для борьбы с пирамидами

Банк России запустил портал «Рублерост», замаскированный под мошеннический проект с тем, чтобы научить россиян распознавать финансовые пирамиды. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В пресс-службе пояснили, что специалисты банка в 2022 году осуществляли активный мониторинг. В общей сложности, им удалось выявить почти две тысячи пирамид, организованных мошенниками.

Наиболее интересные схемы, использованные аферистами, были отобраны для портала. По мнению регулятора, ознакомление с ними поможет россиян не стать жертвами жуликов.