Росстат зафиксировал рост зарплат россиян

Зарплаты россиян по сравнению с прошлым годом увеличились на 0,1%. Об этом сказано в предварительных данных Росстата о доходах населения и их использовании в первом квартале 2023 года.

По оценкам статистиков, в первом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы населения в годовом выражении выросли на 0,1% против снижения на 0,5% год назад. Годовой результат оказался скромным на фоне заметного пересмотра данных о полученных доходах в 2022 году — Росстат досчитал их объем на 38 млрд рублей, передает «Коммерсант».