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Росстат зафиксировал рост зарплат россиян

Зарплаты россиян по сравнению с прошлым годом увеличились на 0,1%. Об этом сказано в предварительных данных Росстата о доходах населения и их использовании в первом квартале 2023 года.

Росстат зафиксировал рост зарплат россиян
© ТАСС

По оценкам статистиков, в первом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы населения в годовом выражении выросли на 0,1% против снижения на 0,5% год назад. Годовой результат оказался скромным на фоне заметного пересмотра данных о полученных доходах в 2022 году — Росстат досчитал их объем на 38 млрд рублей, передает «Коммерсант».

Отмечается, что в этот период выросли доли доходов от предпринимательства на 1,3% и оплаты труда 1,5%. Доли поступлений от социальных выплат, напротив, снизились на 0,8%. Также снижение наблюдается в доходах от собственности — на 1,2% и в теневых прочих поступлениях на 1,1%.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин пообещал, что в России реальная заработная плата вырастет на 3-5%. Он отметил, что за ростом зарплат спадет и инфляция в стране, которая составит менее 4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что рост реальных зарплат граждан составит более чем на 5% в 2023 году.

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