Мошенники начали притворяться сотрудниками Банка России

Мошенники стали чаще обманывать людей, упоминая Банк России. Регулятором было принято уже порядка двух тысяч обращений от граждан, столкнувшихся с такими злоумышленниками. Об этом сообщили в Центробанке.

«Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Уточняется, что злоумышленники притворяются сотрудниками банка и предлагают своим жертвам перевести деньги на якобы безопасный счет ЦБ.