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Центробанк: мошенники начали притворяться сотрудниками Банка России

Мошенники стали чаще обманывать людей, упоминая Банк России. Регулятором было принято уже порядка двух тысяч обращений от граждан, столкнувшихся с такими злоумышленниками. Об этом сообщили в Центробанке.

Мошенники начали притворяться сотрудниками Банка России
© РИА Новости

«Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Уточняется, что злоумышленники притворяются сотрудниками банка и предлагают своим жертвам перевести деньги на якобы безопасный счет ЦБ.

Ранее заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов заявил, что мошенники начали записывать голос человека, чтобы украсть у жертвы деньги. По его словам, они также воруют личные данные таким способом.

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