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Россиян предупредили о крупных штрафах за шашлыки

Жителям России грозит штраф до 50 тыс. рублей за жарку шашлыка в неположенном месте. Об этом рассказал NEWS.ru юрист Василий Воробьев.

Россиян предупредили о крупных штрафах за шашлыки
© РИА Новости

По словам юриста, несмотря на то, что с марта 2023 года требования по жарке шашлыка с использованием источников открытого огня в России были существенно смягчены, есть места, где разводить огонь и жарить мясо запрещено.

В частности, нельзя приготовить шашлык на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений, на землях общего пользования вне специально отведенных мест, в том числе запрещено жарить мясо в парках и скверах.

Также запрещено разводить открытый огонь на хвойных молодняках, в гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

«За разведение костра в неположенном месте в лесу или парке грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей. Нарушение иных правил без причинения вреда — от 5 до 15 тыс. рублей. За разведение огня в период введения противопожарного режима — 10-20 тыс. рублей. За костер в неположенных местах, повлекший за собой повреждение имущества, легкий или средний вред здоровью — 40-50 тыс. рублей», — пояснил Воробьев.

При этом юрист предупредил, что нарушителям может грозить даже уголовная ответственность и судимость, если ущерб от спровоцированного ими пожара будет большим.

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Ранее власти Курганской области объявили о вознаграждении в размере 10 тыс. рублей для граждан, которые сообщат о виновных в возгорании на территории региона, и пять тысяч для тех, кто предоставит информацию о жителях, допустивших зарастание или захламление своего дворового и придомового участка. В администрации предупредили, что в регионе действует особый противопожарный режим и «от шашлыков на майские праздники придется отказаться».

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