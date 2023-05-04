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Сбер назвал самый дорогой заказ в ресторане

Наибольший чек в ресторане в прошлом году зафиксировали в Москве. Траты клиентов за один поход составили 2 млн 25 тыс. рублей. К такому выводу пришел Сбер после анализа состояния малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга.

Сбер назвал самый дорогой заказ в ресторане
© РИА Новости

На втором и третьем месте — Красноярский край с чеками на 1,8 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей.

В столице средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 рублей, для клубов и баров — 1289 рублей и для фастфуда — 387 рублей.

Аналитики также обратили внимание на то, что доставка еды стала самым быстрорастущим сегментом по всей стране. За год число точек, которые предлагают такую услугу, увеличилось в два раза.

Кроме того, зафиксирован рост выручки - на 60%, до более 1,4 млрд рублей, а средний чек вырос на 2% до 875 рублей.

Ранее сообщалось, что самый дорогой заказ в «Яндекс Еде» совершил житель Москвы. Он купил блюда японской кухни на 260 тысяч рублей, а еще один житель Москвы за один раз купил 670 товаров.

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