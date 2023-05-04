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Назван способ сэкономить на поездке в Турцию

Для того чтобы не потратить купную сумму денег на отдых в Турции, необходимо приобрести пакетный тур. Он выйдет дешевле, чем организация поездки без помощи специалистов, заявил Pravda.ru эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Назван способ сэкономить на поездке в Турцию
© РИА Новости

Он подчеркнул, что стоимость путевок на курорты республики, купленных у туроператоров, значительно отличаются в цене.

«Там, как мы говорили, конвейер, и этот конвейер позволяет сэкономить и на перелете, и на трансфере, и на проживании», - отметил эксперт.

Бандурин советует делать выбор в пользу гостиниц в прибрежной зоне. Среди преимуществ такого выбора – расположение близко к морю и сервис, ведь такие отели ориентированы на туристов, пояснил он.

Кроме того, по словам собеседника, перед покупкой тура важно понять, будут ли совершаться траты на какие-либо развлечения на отдыхе. Если это входит в планы, тогда целесообразно выбрать гостиницу, где работают детские аниматоры и проводятся дискотеки, уточнил он.

Ранее эксперт Роскачества Сергей Кузьменко заявил «Газете.Ru» об активизации лже-турфирм в России. По его словам, злоумышленники создают сети виртуальных турфирм, сайты-клоны, фейковые профили.

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