Назван способ сэкономить на поездке в Турцию

Для того чтобы не потратить купную сумму денег на отдых в Турции, необходимо приобрести пакетный тур. Он выйдет дешевле, чем организация поездки без помощи специалистов, заявил Pravda.ru эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Он подчеркнул, что стоимость путевок на курорты республики, купленных у туроператоров, значительно отличаются в цене.

«Там, как мы говорили, конвейер, и этот конвейер позволяет сэкономить и на перелете, и на трансфере, и на проживании», - отметил эксперт.

Бандурин советует делать выбор в пользу гостиниц в прибрежной зоне. Среди преимуществ такого выбора – расположение близко к морю и сервис, ведь такие отели ориентированы на туристов, пояснил он.

Кроме того, по словам собеседника, перед покупкой тура важно понять, будут ли совершаться траты на какие-либо развлечения на отдыхе. Если это входит в планы, тогда целесообразно выбрать гостиницу, где работают детские аниматоры и проводятся дискотеки, уточнил он.