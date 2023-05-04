Решетников пообещал россиянам рост зарплат

В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В 2024 году рост [зарплаты] будет минимум 5,4 процента в реальном выражении», — передает слова Решетникова сайт Кремля.

Также министр добавил, что рост доходов рядовых российских граждан в следующем году достигнет уровня в 4%. Он также отметил, что с 1 января следующего года на 18,5% повысится МРОТ.