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Решетников пообещал россиянам рост зарплат

В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Решетников пообещал россиянам рост зарплат
© РИА Новости

«В 2024 году рост [зарплаты] будет минимум 5,4 процента в реальном выражении», — передает слова Решетникова сайт Кремля.

Также министр добавил, что рост доходов рядовых российских граждан в следующем году достигнет уровня в 4%. Он также отметил, что с 1 января следующего года на 18,5% повысится МРОТ.

Владимир Путин проводит первую встречу с Максимом Решетниковым после атаки украинских беспилотников на Кремль. На встрече также обсуждалась система поддержки малого и среднего бизнеса, а также инструменты поощрения крупных инвестиций.

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