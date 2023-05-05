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Денежные переводы из России в Казахстан взлетели в 4 раза

Россияне продолжают активно переводить денежные средства в страны постсоветского пространства. В частности, популярным направлением является Казахстан — в первом квартале года в республику из России было переведено 33,9 миллиарда тенге (76,6 миллиона долларов), что более чем на 300 процентов превышает показатели годом ранее. На соответствующие данные Национального банка Казахстана обратил внимание РБК.

Денежные переводы из России в Казахстан взлетели в 4 раза
© globallookpress.com

В первый месяц весны объем транзакций вырос за год в 2,7 раза. В общей сложности было совершено 61,6 тысячи денежных переводов на сумму 12,2 миллиарда тенге (27,5 миллиона долларов). На переводы из России в количественном выражении пришлось 54 процента транзакций, а в денежном — 41 процент.

За 2022 год объем переводов взлетел до рекордных за всю историю ведения статистики 357 миллиардов тенге (775,4 миллиона долларов). Эксперты ранее объясняли рост переводов из России в Казахстан миграцией россиян в другие страны на фоне начала военных действий на Украине, открытием карт в республике из-за санкций и желанием купить недоступные в России товары за рубежом.

По итогам прошлого года самый большой прирост денежных переводов из России после Казахстана был зафиксирован в Грузии — объем переводов вырос в пять раз (2,06 миллиарда долларов). На третьем месте оказалась Армения с ростом переводов в четыре раза (3,6 миллиарда долларов). Также рекордно увеличились переводы из России в Киргизию и Узбекистан.

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