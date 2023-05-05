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Россиян предупредили о мошенниках, "одобряющих" кредит от лица Центробанка

В России зафиксирована новая схема обмана граждан при помощи телефонных звонков — мошенники заявляют, что жертва оформила себе кредит, который был одобрен Банком России. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом заявка уже якобы была разослана по всем кредитным организациям. Мошенник предлагает проверить наличие заявки в мобильном приложении банка, сообщая о том, что «видит ее во внутренней системе банка». Во время разговора злоумышленник также пытается выведать, в каких банках у жертвы есть накопления и в каких количествах.

Как заявил опрошенный агентством эксперт, в последнее время мошенники часто используют имя Центробанка в своих схемах, так как регулятор вызывает доверие у жертвы «на подсознательном уровне». Между тем, никакого одобрения от Банка России для кредитов не требуется.

Эксперт рассказал о способах мошенничества с банковскими картами

Ранее Банк России зафиксировал рост числа жалоб от граждан, которых пытаются обмануть мошенники, представляющиеся сотрудниками ЦБ. К регулятору поступило уже 2 тыс. обращений от людей, которые стали жертвами или свидетелями такой мошеннической схемы.

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