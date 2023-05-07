$76.82-1.7984.91-2.09

Юрист рассказал о незаконности денежных штрафов для работающих россиян

Декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов оценил существование системы денежных штрафов для работников в российских компаниях. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил о незаконности таких санкций.

Юрист рассказал о незаконности денежных штрафов для работающих россиян
© Lenta.ru

«К сожалению, во многих российских компаниях существует система "наказания" работников в виде денежных штрафов за опоздание, несоответствие рабочему дресс-коду и за прочие проступки. Иногда эту систему прописывают даже в тексте трудового договора, хотя это полностью противоречит действующему законодательству», — сообщил Виноградов.

Видео дня

Юрист отметил, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работодатель вправе привлечь работника только к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной.

«За дисциплинарный проступок может последовать замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Если речь идет, например, об опоздании, то это дисциплинарный проступок», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

«Под материальной ответственностью подразумевается обязанность сотрудника возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Например, работник торгового зала разбил или испортил товар. Он должен возместить сумму, равную стоимости испорченного продукта, с оформлением соответствующих документов, а не выплачивать штраф за неаккуратность», — рассказал Виноградов.

Лазейка для работодателя

Но при этом в законодательстве есть лазейка: если зарплата сотрудника состоит из оклада и премии, то штраф может быть завуалировано применен путем уменьшения премиальной части, предупредил профессор.

«Оформляется это не как "наказание" провинившихся, а как премирование тех, кто проступков не совершал. Важно помнить, что зарплата не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Если работника лишили премии, а его оклад ниже МРОТ — это нарушение со стороны работодателя», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года у востребованных специалистов на рынке труда почти на четверть выросли зарплатные предложения.

Среди профессий с наиболее выросшими средними зарплатами назвали поваров и пекарей — их возможный доход стал выше на 23 процента и составил 49 тысяч рублей. Предлагаемая токарям зарплата с января по март увеличилась на 22 процента, до 87 тысяч рублей. А возможный доход курьеров вырос на 19 процентов, до 79 тысяч рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий