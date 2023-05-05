Российских жильцов предупредили о штрафах в 2023 году

Портал Life рассказал о штрафах, которые грозят жильцам российских домов в 2023 году. В частности, оштрафовать могут за тамбурные двери и квартирантов без регистрации.

Пожарная безопасность

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Как отмечает Life, сейчас управляющие компании активно борются с дверьми, запирающими часть подъездного пространства. Издание утверждает, что в 2023 году пожарные и жилищные инспекции получают «пачки» жалоб на тамбурные двери, затрудняющие контроль за мерами пожарной безопасности.

Оштрафовать жильцов в таком случае могут на две тысячи рублей за перепланировку или на пять тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности (если будут привлечены инспекторы МЧС).

«Суды могут признать установку тамбурной двери перепланировкой помещений в многоквартирном доме и уменьшением площади общедомового имущества, а это значит, что такого рода действия требуют оформления согласования», - объяснил адвокат Александр Инютин.

Если суд вынесет такое решение, помимо штрафа собственникам придется самостоятельно демонтировать дверь.

Курение

Депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что курение на балконе, если табачный дым или окурки попадают на имущество соседа, является нарушением, за которое грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. За курение в подъезде или на детской площадке придется заплатить больше - до трех тысяч рублей, отметил депутат.

Квартиранты без регистрации

Life напоминает, что иностранцы должны быть зарегистрированы по месту пребывания в РФ в течение семи рабочих дней. При этом собственник, у которого они живут, обязан сообщить о регистрации у себя иностранцев под угрозой штрафа до четырех тысяч рублей. Издание отмечает, что на квартирантов без регистрации часто жалуются «слишком бдительные» соседи.

«Есть всего два случая, когда санкции не применимы: во-первых, если квартиранты являются его [собственника] близкими родственниками, во-вторых, если наниматели имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где они снимают жилье», - отметил адвокат Дмитрий Шагин.

Жилье не по назначению

По закону жилое помещение можно использовать только строго по назначению - для проживания. Чтобы переоборудовать квартиру, к примеру, в хостел, потребуется получить специальное разрешение.