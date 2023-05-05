Россиянам рассказали о сезонном снижении цен на египетские отели

Путевки в Египет из России в летнем сезоне упадут в цене. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Речь идет о периоде со второй половины мая по август, уточняется в сообщении.

«Летние скидки в отелях Египта достигают 60%», — отметили в ассоциации.

У туроператора «Интурист» скидки на размещение составляют от 10% до 25%, у Anex Tour - 10-15%, подчеркнули в АТОР.

В Tez Tour заявили, что по отдельным объектам в июне скидки доходят до 60%. Вместе с тем там не исключили появления дополнительных спецпредложений ближе к дате заезда.

Туроператоры советуют «мониторить ситуацию», отметили в ассоциации. Это позволит существенно сэкономить.