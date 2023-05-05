Объем наличных в обращении превысил 17 триллионов рублей в России

Отмечается, что в начале мая это число достигло показателя в 17,154 триллиона рублей, что почти на 3% выше, чем в прошлом месяце. Всего с начала 2023 года объём наличных в обращении вырос на 5%. Если сравнивать с показателями прошлого года, то рост составил около 20%. При этом сильнее всего этот показатель в месячном выражении вырос в в сентябре 2022 года. Тогда объем наличных вырос на 6% и равнялся 15,158 триллиона рублей.