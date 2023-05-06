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Россиянам рассказали, кому положены выплаты к 9 мая

В России участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории жителей страны получают федеральные льготы, и ко Дню Победы им полагается выплата из бюджета РФ в 9 тысяч рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Россиянам рассказали, кому положены выплаты к 9 мая
© РИА Новости

По ее словам, в настоящее время эти средства начислены гражданам. Также каждый субъект использует свои бюджеты для поддержки этих категорий граждан. При этом размер выплат зависит от принадлежности к группе льготников. Например, труженики тыла в Москве получают дополнительно 15 тысяч рублей, а в Тюменской области выплата составляет пять тысяч рублей.

На ветеранов, проживающих в новых регионах, распространяются федеральные льготы, если они соответствуют перечню в законе «О ветеранах». Эксперт указала, что в этом случае могут быть сложности. Это связано с тем, что ветераны все выплаты получают в автоматическом режиме через Социальный фонд, а ветераны новых территорий могут не быть зарегистрированы в системе пенсионного страхования России. Экономист отметила, что процесс получения выплат может затянуться.

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