Россиянам рассказали, кому положены выплаты к 9 мая

В России участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории жителей страны получают федеральные льготы, и ко Дню Победы им полагается выплата из бюджета РФ в 9 тысяч рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

По ее словам, в настоящее время эти средства начислены гражданам. Также каждый субъект использует свои бюджеты для поддержки этих категорий граждан. При этом размер выплат зависит от принадлежности к группе льготников. Например, труженики тыла в Москве получают дополнительно 15 тысяч рублей, а в Тюменской области выплата составляет пять тысяч рублей.